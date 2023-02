1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist eine Bahn-Mitarbeiterin mit einem Koffer beworfen worden. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Weil ihn ihre Ansage wütend machte, hat ein Unbekannter eine Zugbegleiterin mit einem Koffer beworfen. Die 20-Jährige erstattete Anzeige. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.









Ein Unbekannter hat eine Zugbegleiterin am Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem Koffer beworfen. Die 20-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Bahn habe sich bei der Wurf-Attacke am Donnerstag leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau hatte den Mann gegen 14.40 Uhr gebeten, den Türbereich eines ICEs an Gleis 10 zu verlassen, damit der Zug abfahren kann.

Bahn-Mitarbeiterin am Knie verletzt

Das habe den Unbekannten völlig in Rage gebracht, teilte die Polizei am Freitag weiter mit. Er habe geflucht und die Frau mit seinem Wurf-Geschoss offenbar am Bein getroffen. Dabei habe sich die Bahn-Angestellte eine Verletzung am Knie zugezogen. Der Beschuldigte verschwand wohl irgendwo im ICE.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Zugbegleiterin erstattete Anzeige. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711 870 350 melden. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Er ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare, einen Vollbart und einen dunklen Teint. Der Gesuchte habe zur Tatzeit dunkle Kleidung und weiße Turnschuhe getragen.