Wurde Stadt ausgetrickst?: Die Fetzen fliegen – Gerangel um Klinik-Grundstück in Vaihingen/Enz

Ein Millionendeal mit Zündstoff. Landrat Allgaier attackiert Vaihingens OB Skrzypek wegen angeblicher Falschaussagen. Der kontert: Er kämpfe für die Stadt.
Für den Vaihinger Oberbürgermeister Uwe Skrzypek steht in puncto Krankenhausgelände fest: „Die Stadt Vaihingen wurde übergangen.“ Der parteilose Rathauschef sieht sich indes selbst Angriffen ausgesetzt. Er verbreite Falschaussagen und gefährde damit einen Prozess, der die medizinische Versorgung sichere, heißt es in einem Instagram-Post des Landratsamtes Ludwigsburg. Das ist starker Tobak – aber was ist an den gegenseitigen Vorwürfen wirklich dran?