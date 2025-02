Wurde sie fallen gelassen?: Herzogin Meghan: Wirbel um Zusammenarbeit mit ihrer Hollywood-Agentur

Wurde Herzogin Meghan (43) von ihrer Hollywood-Talentagentur fallen gelassen? Insider behaupteten, William Morris Endeavor (WME) habe die Zusammenarbeit beendet, weil sie "schwierig" gewesen sei. Doch ein Sprecher der Agentur beteuert nun, dass man die Frau von Prinz Harry (40) und die Stiftung Archewell weiter vertrete.

Ist Meghan "zu anspruchsvoll"?

Die Herzogin von Sussex unterschrieb 2023 bei William Morris Endeavor (WME) - einer einflussreichen Agentur, zu deren Kunden auch Dwayne "The Rock" Johnson (52) und ihre Freundin Serena Williams (43) zählen. Doch in den vergangenen Monaten kamen Gerüchte auf, dass sich die Beziehung verschlechtert habe.

"Page Six" berichtete unter Berufung auf Insider, Meghan sei sogar entlassen worden, weil sie "zu anspruchsvoll" und die Zusammenarbeit "schwierig" gewesen sei. Meghan habe seit einem Jahr kein Treffen mehr mit dem größten Chef der Agentur, Ari Emanuel (63), gehabt. Mit ihren zuständigen Agenten habe sie sich aber noch getroffen. Im Januar soll die Herzogin dann einen "Wutanfall" gehabt haben, weshalb Emanuel nun "mit ihr fertig" sei.

Die Agentur bestreitet jedoch, dem Star den Laufpass gegeben zu haben. "WME vertritt weiterhin Meghan und Archewell", zitierte "Page Six" jetzt einen Sprecher.

Am 4. März startet ihre neue Netflix-Serie

Herzogin Meghan stehen aufregende Wochen bevor. Am 4. März erscheint ihre wegen der Waldbrände verschobene Netflix-Serie "With Love, Meghan". Vor Kurzem verkündete sie zudem, dass sie ihr Lifestyle-Unternehmen in "As Ever" umbenannt hat und ab Frühjahr erste Produkte zu erwarten seien.