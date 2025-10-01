"The Kardashians" geht schon bald in die siebte Staffel. Kim Kardashian deutet in einem Trailer an, dass jemand sie anscheinend ermorden lassen wollte.
Kim Kardashian (44) hat bereits Erfahrungen mit Stalkern machen müssen und wurde vor neun Jahren in Paris überfallen. Jetzt erweckt ein Trailer zur Reality-Show "The Kardashians" den Anschein, dass ihr jemand aus ihrem engeren Umfeld nach dem Leben trachtet. In der neuen, siebten Staffel - in Deutschland ab dem 23. Oktober bei Disney+ abrufbar - erzählt Kardashian offenbar davon.