Wurde bei Palisades-Feuer zerstört: Miles Teller schenkt Ehefrau Keleigh Ersatz für verbranntes Brautkleid

Miles Teller hat seiner Ehefrau Keleigh zu Weihnachten eine besondere Überraschung gemacht: Er ließ ihr Hochzeitskleid nachschneidern, nachdem das Original Anfang des Jahres bei den Waldbränden in Los Angeles zerstört worden war.

"Eternity"-Star Miles Teller (38) hat seiner Ehefrau Keleigh dieses Weihnachten ein besonders symbolträchtiges Geschenk gemacht. Anfang des Jahres hatten der Schauspieler und das Model ihr Haus in den Pacific Palisades durch die verheerenden Feuer in der Region verloren. Neben dem Gebäude verbrannten auch zahlreiche persönliche Gegenstände, darunter Keleighs Hochzeitskleid.

Besonderes Weihnachtsgeschenk für Keleigh Teller Zu Weihnachten schenkte Teller seiner Ehefrau nun eine nachgeschneiderte Version des Originals. Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) teilte Keleigh Teller ein Video des Moments, in dem sie das emotionale Geschenk öffnet, auf TikTok.

In dem Clip steht sie vor einer großen roten Box, während Miles Teller die Szene filmt. Als sie einen Kleidersack aus der Verpackung zieht und den Inhalt erkennt, fragt sie im Video: "Ist das mein Hochzeitskleid?" Ihr Ehemann bestätigt dies aus dem Off. Keleigh reagiert sichtlich emotional auf das Geschenk und bricht in Tränen aus.

In der Bildunterschrift des Videos fasste sie den Hintergrund zusammen: "Miles hat mein Hochzeitskleid, das im Feuer verbrannt ist, neu anfertigen lassen. Ich bin so glücklich. Frohe Weihnachten an alle!"

Keleigh Teller wurde beim Auspacken "fast ohnmächtig"

Auf Instagram ergänzte sie später weitere Details zu ihrer Reaktion. Sie bezeichnete Teller als "den süßesten Ehemann" und schrieb, sie sei nach dem Auspacken "fast ohnmächtig geworden" und habe sich erst einmal setzen müssen.

Das Paar hatte sich am 1. September 2019 auf Hawaii das Jawort gegeben. Bei der Zeremonie trug Keleigh Teller ursprünglich ein Design von Monique Lhuillier, das nun als exakte Replik unter dem Weihnachtsbaum lag. Das gemeinsame Haus des Paares in den Pacific Palisades war im Januar den schweren Waldbränden zum Opfer gefallen, die zu Jahresbeginn Teile von Los Angeles verwüstet hatten.