Wurde bei Palisades-Feuer zerstört: Miles Teller schenkt Ehefrau Keleigh Ersatz für verbranntes Brautkleid

Miles Teller hat seiner Ehefrau Keleigh zu Weihnachten eine besondere Überraschung gemacht: Er ließ ihr Hochzeitskleid nachschneidern, nachdem das Original Anfang des Jahres bei den Waldbränden in Los Angeles zerstört worden war.
"Eternity"-Star Miles Teller (38) hat seiner Ehefrau Keleigh dieses Weihnachten ein besonders symbolträchtiges Geschenk gemacht. Anfang des Jahres hatten der Schauspieler und das Model ihr Haus in den Pacific Palisades durch die verheerenden Feuer in der Region verloren. Neben dem Gebäude verbrannten auch zahlreiche persönliche Gegenstände, darunter Keleighs Hochzeitskleid.