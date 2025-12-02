Wuppertal: Landgericht bestätigt Urteil gegen Schumacher-Erpresser

1 Das Urteil des Amtsgerichts wurde bestätigt. Foto: dpa/Oliver Berg

Über die gescheiterte Erpressung der Familie von Michael Schumacher ist am Wuppertaler Landgericht neu verhandelt worden, aber das Urteil bleibt bestehen.











Link kopiert



Nach der versuchten Erpressung der Familie von Michael Schumacher hat das Wuppertaler Landgericht das Urteil des Amtsgerichts bestätigt und die Berufung verworfen. Der 54-jährige Hauptangeklagte aus der Konstanzer Türsteher-Szene wurde zu drei Jahren Haft wegen versuchter schwerer Erpressung verurteilt. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie Schumacher erhielt wegen Beihilfe zwei Jahre Haft auf Bewährung.