Wunschzettel-Filiale: Rund 52.000 Weihnachtsbriefe in Himmelpfort eingegangen

Jedes Jahr landen Tausende Wunschzettel beim Weihnachtsmann in Himmelpfort. Dabei stehen nicht nur materielle Geschenke auf der Liste.
Der Weihnachtsmann und seine Helfer haben in den ersten Wochen der Vorweihnachtszeit in der Wunschzettel-Filiale im brandenburgischen Himmelpfort wieder alle Hände voll zu tun. Vor dem ersten Advent seien rund 52.000 Wunschzettel aus aller Welt eingegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Die meisten Briefe wurden aus Deutschland verschickt, es waren aber den Angaben nach auch 8.000 Kinderbriefe aus insgesamt 35 anderen Ländern darunter.