Wunschzettel-Filiale: Rund 52.000 Weihnachtsbriefe in Himmelpfort eingegangen

Jedes Jahr landen Tausende Wunschzettel beim Weihnachtsmann in Himmelpfort. Dabei stehen nicht nur materielle Geschenke auf der Liste.

Der Weihnachtsmann und seine Helfer haben in den ersten Wochen der Vorweihnachtszeit in der Wunschzettel-Filiale im brandenburgischen Himmelpfort wieder alle Hände voll zu tun. Vor dem ersten Advent seien rund 52.000 Wunschzettel aus aller Welt eingegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Die meisten Briefe wurden aus Deutschland verschickt, es waren aber den Angaben nach auch 8.000 Kinderbriefe aus insgesamt 35 anderen Ländern darunter.

Im vergangenen Jahr waren zu diesem Zeitpunkt ähnlich viele Wunschzettel in Himmelpfort bei dem bärtigen Mann aus dem Norden gelandet.

Die meisten Wunschzettel aus dem Ausland kamen nach Angaben der Post aus China sowie Taiwan. „Aber auch aus Brasilien, Bolivien, Peru und den USA hat der Weihnachtsmann bereits Post bekommen“, sagte die Sprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie Kinderfreundliche Weihnachtsmärkte 6 Weihnachtsmärkte mit coolem Kinderprogramm Die Weihnachtsmarktsaison beginnt und schon fangen Kinderaugen an zu leuchten. Welche Märkte ein besonders schönes Angebot für Kinder bereit halten, stellen wir hier vor.

„Die meistgewünschten Spielsachen sind bislang beispielsweise Bausteine, Spielekonsolen und ferngesteuerte Spielzeugfahrzeuge“, ergänzte die Sprecherin. Aber auch viele immaterielle Wünsche wie Gesundheit für die Familie und Freunde und Frieden auf der Welt hätten den Weihnachtsmann bereits erreicht.