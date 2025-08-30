Wunschkonzerte im Freien 2026: Madonna trifft Lady Gaga, Tom Waits singt mit Queen und Hip-Hop Open wie einst?

Die Open-Air-Saison 2025 endet. Für 2026 stehen derzeit in Stuttgart nur die Toten Hosen fest. Deshalb haben wir aufgeschrieben, welche Freiluftkonzerte wir uns im Sommer ’26 wünschen.
Manche freuen sich schon auf das Konzert der Toten Hosen am 13. Juni 2026 auf dem Cannstatter Wasen. Für andere ist das nächste Gastspiel von Campino und seinen Mitstreitern in Stuttgart ein Grund, die Stadt am betreffenden Wochenende fluchtartig zu verlassen. Während die Open-Air-Saison 2025 zu Ende geht, haben sich sechs Mitglieder unserer Redaktion Gedanken über neun mögliche Freiluftkonzerte jenseits des Gewohnten im Jahr 2026 gemacht. Achtung: Es gibt für keines dieser Wunschkonzerte Karten, und es ist nicht auszuschließen, dass das auch so bleibt.