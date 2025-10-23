Roland Kaiser räumt mit männlichen Illusionen auf: Frauen treffen die Entscheidungen in der Liebe, nicht Männer. Im Interview spricht der 73-Jährige auch über mutige Song-Themen wie einem Dreier und verrät, warum sein Dackel ihm "deutlich überlegen" ist.
Roland Kaiser (73) lässt keinen Zweifel daran, wer in Liebesdingen das Sagen hat. Wenn Geschlechtsgenossen an der Bar damit prahlen würden, eine Frau "klargemacht" zu haben, sei das in seinen Augen "alles eher Wunschdenken", sagt der 73-jährige Schlagersänger im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Seine klare Ansage: "Das stimmt einfach nicht. In Wirklichkeit entscheiden die Frauen, was passiert. Nicht die Männer. Punkt."