Wunnebad Winnenden: Wiedereröffnung bei freiem Eintritt

1 Das neue 25-Meter-Becken ist das Prunkstück des neu gestalteten Hallenbadbereichs. Foto: Gottfried Stoppel

Noch ist der Umbau nicht vollständig abgeschlossen, dennoch wird an diesem Wochenende die Wiedereröffnung des Winnender Wunnebads groß gefeiert – bei freiem Eintritt mit Live-Konzerten und weiterem Rahmenprogramm.











Der frühere Winnender Oberbürgermeister Karl-Heinrich Lebherz erinnert sich noch gut an die zum Teil heftigen Debatten in Gemeinderat und die wilden Diskussionen in den Leserbriefspalten der Lokalzeitung. Wellenbad, Sauna ja oder nein? Halle groß oder klein? Und was darf das Ganze kosten? Die Ausgestaltung des heiß ersehnten neuen Winnender Schwimmtempels inklusive seines Namens – zwischenzeitlich standen „Bazi“ und „Zipfelbad“ auf der Favoritenliste – war alles andere als unumstritten.