Wundersaurier aus Stuttgart: 247 Millionen Jahre altes Fossil aus dem Elsass stellt Evolution auf den Kopf

Es schlummerte 90 Jahren in den Archiven. Nun verändert das Fossil eines Urmels aus dem Elsass den Blick auf die Evolution. Eine bahnbrechende Entdeckung.
Ein Wunder, das hat groß zu sein. So wie das Wunder von Bern, das ein Land verändert hat. Oder die sieben Weltwunder, allesamt imposant, riesig und durch die schiere Größe einschüchternd. Wenn man also einen Wundersaurier anschauen darf, dann wappnet man sich für einen Giganten. Doch als sich der Reporter gemeinsam mit Forscher Stephan Spiekman dem Wunder nähert, stellt er fest: Das Wundersame offenbart sich auf den zweiten Blick. Der Wundersaurier ist mehr Urmel als Jurassic Park.