Die Supplement-Industrie boomt, doch welche Vitamine braucht der Körper tatsächlich? Autor Bas Kast hat die Forschung durchforstet und erklärt im Interview, welche Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll sind.
Ob als Kapsel am Morgen oder Pulver im Smoothie: Vitamine und Supplements gehören für viele Menschen mittlerweile fest zum Alltag. Doch während die Auswahl in den Regalen stetig wächst, bleibt oft die entscheidende Frage offen, welche Ergänzungen der Körper tatsächlich benötigt und wo geschicktes Marketing die Oberhand gewinnt.