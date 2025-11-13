Wundergeigerin in der Liederhalle: Olé! Bomsori Kim verzaubert in Stuttgart mit wahnwitziger Virtuosität

Das Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya und die Wundergeigerin Bomsori Kim haben in der Liederhalle zu einer hinreißenden spanischen Nacht geladen.
Spanische Orchester sind eine eher seltene Erscheinung im Musikbetrieb, was vor allem daran liegt, dass erst Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Sinfonieorchester in Spanien gegründet wurden. Heute existieren immerhin ca. 30 professionelle Orchester, im Vergleich zu 130 in Deutschland – und dass auf jeden Fall eines davon internationalen Standards genügt, konnte man nun beim Konzert des Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya im Rahmen der Russ-Reihe „Faszination Klassik“ feststellen.