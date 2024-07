Wütende Berichte auf Instagram: Goodbye Deutschland-Stars in Gefahr: Wer attackiert Peggy und Steff?

1 Steff Jerkel ist wütend über Vandalismus an seinem Auto. Foto: imago/Future Image

Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben sich bei Instagram mit beunruhigenden Nachrichten gemeldet. Die Autos der Mallorca-Auswanderer wurden beschädigt. Kürzlich hat Jerofke zudem eine Morddrohung erhalten. Wer will den beiden etwas Böses?











Link kopiert



Am Sonntag (7. Juli) meldete sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke (48) bei ihren Instagram-Followern. Zu einem Video in einer Instagram Story, auf dem ihr Auto von der Seite zu sehen ist, sagte sie: "Hat mir hier einer einen richtigen Kratzer reingemacht. Oh Mann, wieso gibt es einfach so böse, böse Menschen."