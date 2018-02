Polizeieinsatz in Ludwigsburg Wüste Schlägerei mit Pfefferspray

Von bin 09. Februar 2018 - 12:31 Uhr

Mit Pfefferspray und Bierglas gehen Männer in Ludwigsburg aufeinander los. Foto: dpa/Symbolbild

Es geht um eine Fasnetsveranstaltung in der Ludwigsburger Innenstadt. Ein Türsteher verweigert den Eintritt, es kommt zu einem Handgemenge – am Ende ist ein Mann im Krankenhaus.

Ludwigsburg - Bei einer Auseinandersetzung am Ludwigsburger Bahnhof zwischen mehreren Männern am Donnerstagabend in Bahnhofsnähe wurde einer der Streitsuchenden, ein 22-Jähriger, leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Beteiligter im Alter von 47 Jahren hatte in die Streitigkeiten eingreifen wollen und war auf dem Weg dorthin leblos zusammengebrochen. Er musste durch den Rettungsdienst reanimiert werden und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollten drei vermutlich alkoholisierte Männer im Alter von 22, 24 und 29 Jahren kurz nach 23.30 Uhr zu einer Faschingsveranstaltung in ein Lokal in der Bahnhofstraße. Sie wurden vom 47 Jahre alten Türsteher abgewiesen. In der nun startenden Diskussion schob ein 41-Jähriger den 29-Jährigen von der Eingangstür weg. Der Jüngere quittierte das mit einem Schlag in dessen Gesicht, worauf der Türsteher Pfefferspray einsetzte. Das Trio zog in Richtung Karlstraße davon.

Verlorene Mütze führt zu weiterer Schlägerei

Dabei verlor einer der Gruppe eine Mütze. Um sie zurückzugeben, folgte ihnen der 41-Jährige. Kaum angekommen, kam es zu einem erneuten Handgemenge. Der 41-Jährige wurde geschlagen, mit Pfefferspray besprüht und ging zu Boden. Helfend wollte ihm ein 39-Jähriger zur Seite stehen und bekam vom 22-Jährigen ebenfalls einen Stoß Pfefferspray ab. Er wehrte sich, indem er dem Angreifer sein Bierglas ins Gesicht schlug und ihn dabei verletzte. Die drei Männer ergriffen die Flucht.

Sie wurden kurz darauf im Zuge einer polizeilichen Fahndung am Busbahnhof vorläufig festgenommen. Die beiden 24 und 29 Jahre alten Männer kamen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, während der 22-Jährige ärztlich versorgt wurde. Dabei legte er ein fortdauernd aggressives Verhalten an den Tag, dass er nach Abschluss der Behandlung mit richterlicher Anordnung in Gewahrsam genommen wurde und den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier verbrachte. Die Ermittlungen dauern an.