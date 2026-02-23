Würzburg: Messerangreifer attackiert Männer am Hauptbahnhof

Bei einer Auseinandersetzung in Würzburg zieht ein Mann ein Messer. Es gibt drei Leichtverletzte. Das Motiv ist noch unbekannt.
Ein Mann hat im Würzburger Hauptbahnhof drei ihm offensichtlich unbekannte Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Männer im Alter von 51, 55 und 68 Jahren wurden in dem Gerangel leicht verletzt. Sie erlitten jedoch keine Stich- oder Schnittverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Passanten, darunter ein Polizist in Zivil, überwältigten den 35 Jahre alten Angreifer. Er wurde festgenommen. Sein Motiv war zunächst unklar.