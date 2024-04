1 Kurioser Vorfall in Würzburg (Symbolbild) Foto: dpa/Sarah Knorr

Eine Unbekannte fühlt sich derart durch einen Wildpinkler gestört, dass sie den Mann fotografiert. Als er sie darauf anspricht, versprüht sie Pfefferspray.











Eine unbekannte Frau hat am Würzburger Bahnhof einen Mann fotografiert, der an einer Grünfläche uriniert hat. Als der 33-Jährige dies am Freitagmorgen mitbekam und die Frau darauf ansprach, habe diese mit Pfefferspray gesprüht, teilte die Polizei am Samstag mit.