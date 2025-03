Württembergische Para-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften: Goldregen für Kornwestheimer Para-Athleten

1 Daumen hoch: Die 46Plus-Sportlerinnen und Sportler des SV Kornwestheim freuen sich über ihre guten Leistungen bei den württembergischen Meisterschaften. Foto: 46Plus

Die 46Plus-Sportlerinnen und Sportler des SV Kornwestheim räumten bei württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften ab.











Link kopiert



Einen wahren Medaillenregen gab es für die 46Plus-Sportlerinnen und Sportler des SV Kornwestheim bei den württembergischen Para-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften. In der Sporthalle in Schwäbisch Gmünd kämpften etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersklasse, darunter ein zehnköpfiges Team der Sportgruppe 46Plus, in drei Disziplinen um die Meistertitel. Im Sprint über 50 Meter, im Weitsprung und im Kugelstoßen ging es um die besten Ergebnisse. Die Kornwestheimer Truppe sahnte insgesamt neun Titel ab.