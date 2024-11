Württemberger Weinmeisterschaft: Wenn der Kellermeister mal wieder aufräumt

1 Moderator Holger Gayer (Mitte) mit Thomas Hagenbucher, Felix Ellwanger, Christian Hirsch, Andreas Dobler, Philipp Kollmar und Axel Gerst (von links) Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Sind in einer Cuvée nur Reste enthalten? In der dritten Runde der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung jedenfalls geht es um das Beste für unter zwölf Euro, was der Keller so hergibt.











Kann man „günstige“ Rotweine direkt nach dem Einkauf trinken oder sollte man manche länger liegen lassen? In der dritten Runde der Württemberger Weinmeisterschaft von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten ging es um „Brot-und-Butter-Weine“, um „Montag-bis-Donnerstag-Weine“, in der „heimlichen Königsklasse“ also um „Rotweine mit dem mutmaßlich besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Württemberg“, wie Holger Gayer, Geschäftsführender Redakteur unserer Zeitung und Moderator der Weinmeisterschaft sagt. Rund vierzig Rotweine unter zwölf Euro waren zum Wettbewerb eingereicht worden. Die sechs Finalisten wurden in einer Blindprobe unserer Weinkolumnisten mit Dieter Blankenhorn in dessen Staatlicher Lehr- und Versuchsanstalt Weinsberg bestimmt.