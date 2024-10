Württemberger Weinmeisterschaft: Viel Schmelz für wenig Geld

1 Moderator Holger Gayer (Mitte) mit Jakob Bittner, Frieder Schäfer, Raimund Laicher, David Siegloch, Christian Hirsch und Daniel Drautz (von links) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung startet in die neue Saison. In der ersten Finalrunde stehen sechs herausragende Weißweine bis zwölf Euro zur Wahl.











Die Weinlese 2024 ist so gut wie durch, nun beginnt der Ausbau in den Kellern – und passend dazu die vierte Saison der Weinmeisterschaft von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Dies ist nach wie vor der einzige Wettbewerb weit und breit, bei dem nicht eine Jury, sondern „die Kunden bestimmen, was ihnen am besten schmeckt“, sagt Holger Gayer, Geschäftsführender Redakteur unserer Zeitung und Moderator der Weinmeisterschaft. Vorab hatten unsere Weinkolumnisten mit Dieter Blankenhorn, dem Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Weinsberg, im dortigen Sensorikstudio in einer Blindprobe wieder die Finalisten der vier Endrunden bestimmt.