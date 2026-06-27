Württemberger Weinmeisterschaft: Starke Worte, starke Weine von einem souveränen Meister

Bevor der aktuelle Siegerwein in der Vinothek des Weinguts, hinter deren Glaswand beeindruckende Reihen von Barriques lagern, verkostet und mit dem Meisterwein der Edition Rosé 2023 verglichen wird, gibt es erst einmal einen Aperitif. Oder sagen wir einen Wein, der auch als solcher dienen kann: einen Muskateller. Holger Gayer ist nicht unbedingt ein Fan der Bouquetsorte, aber weil die Trauben schnell abgepresst wurden, ist dieser Muskateller außergewöhnlich frisch, fein, elegant. Hans-Peter Wöhrwag erklärt die zum Hause passende Stilistik von schmeckbarem Terroir und Mineralik so: „Wenn Weine zu blumig-fruchtig sind, dann können sie gerne ins Triviale fallen.“

W wie Weinmeister: Hans-Peter Wöhrwag mit der Trophäe. Foto: Matthias Ring Da ist sie wieder, die starke Überzeugung vom Weingut-Chef und seinem Team, hinter der aber keine Arroganz, sondern die Leidenschaft steckt, „jeden Tag alles zu geben, von der Erde bis zur Flasche, das erfüllt uns“. Vielleicht ist so zu erklären, dass das Publikum mitzieht – wie die Leserinnen und Leser, die nun zum zweiten Mal einen Wöhrwag-Rosé zum Meisterwein gekürt haben. „Für einen Wein wie diesen ist das Wort ,trinkig‘ erfunden worden“, sagt Holger Gayer. In dem Rosa Rosé wurde nicht zuletzt durch „einen Schuss Trollinger“ in der Cuvée mit den Hauptbestandteilen Lemberger und Merlot diese Leichtigkeit erreicht. Sehr viel komplexer ist der Sieger-Rosé der Saison 2023, ein reiner Spätburgunder, der lange auf der Maische stand und im großen Holzfass ausgebaut wurde.

Der Riesling Goldkapsel hat schon Kultstatus

Bekannt, ja sogar bundesweit berühmt geworden ist das Weingut Wöhrwag aber mit seinen Rieslingen, vor allem der Goldkapsel, die ebenso in der Verkostung vertreten ist wie der Riesling Alte Reben. Letzterer hat etwas weniger Säure, ist aber genauso filigran und anregend wie die Goldkapsel – im aktuellen Jahrgang, denn eines stellt Hans-Peter Wöhrwag auch klar: „Wir wollen die Besonderheiten des Jahres herausarbeiten. Wer immer Gleiches will, muss Cola trinken.“ Im Hause Wöhrwag ist Wein nun mal ein Naturprodukt. Für ihn seien die Winzer derzeit sogar „noch Profiteure des Klimawandels. Ich glaube nicht, dass wir vor 35 Jahren Rieslinge mit dieser Finesse hinbekommen hätten.“

Das Wein-Paket vom Meister Foto: Matthias Ring

„Die wichtigste hochwertige Rotweinsorte in Württemberg“ darf bei der Verkostung nicht fehlen. Wöhrwags Lemberger hat „erstaunlich wenig Primärfrucht, sondern man schmeckt mehr das Kräuterige“, sagt unser Weinkolumnist, was als ausdrückliches Lob zu verstehen ist. Auch beim einzigen Roten im Verkostungspaket handelt es sich bewusst um kein Großes Gewächs, wie nur die Weine aus den besten Lagen der VDP-Weingüter genannt werden dürfen, sondern um einen Gutswein für um die zehn Euro. „Es bringt nichts, wenn ein Betrieb ein paar Topweine hat und die Basis nicht stimmt“, erwidert Wöhrwag auf den Hinweis von Holger Gayer.

Die Verkostung findet zwar bei Außentemperaturen von um die 30 Grad statt, aber der Winzer und Moderator sind sich einig, dass ein leicht gekühlter Roter immer eine gute Option ist, zumal die „Zimmertemperatur“ als Maßgabe längst passé ist. Außerdem, so Hans-Peter Wöhrwag: „Es lohnt sich, die Weine ein paar Jahre liegen zu lassen“, selbst beim Spätburgunder Rosé, der als offizielle Empfehlung bis mindestens 2029 lagerfähig ist. Ob die Leserinnen und Leser unserer Zeitung so lange warten können? Zu lange mit dem Bestellen sollten sie jedenfalls nicht warten, denn die Pakete zum Vorzugspreis sind limitiert.

Die Württemberger Weinmeisterschaft ist somit in der Sommerpause. Hinter den Kulissen aber wird schon die nächste Staffel vorbereitet. Projektleiter Nico Bosch berichtet, dass für die Weinbaubetriebe das Zeitfenster, in dem sie ihre Erzeugnisse einreichen können, soeben geschlossen worden sei. Nun sind erst einmal wieder unsere Weinkolumnisten Holger Gayer, Kathrin Haasis und Michael Weier an der Reihe, mit Direktor Dieter Blankenhorn in der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg in Blindproben die Kandidaten für die Endrunden im Herbst zu bestimmen. Hans-Peter Wöhrwag übrigens findet es trotz aller professioneller Bewertungskriterien „am tollsten, wenn die Leute sagen: schmeckt oder schmeckt nicht“.

Die Verkostung

Bestellen

Das Paket mit sechs Weinen vom Weingut Wöhrwag ist unter http://www.shop711.de zum exklusiven Preis von 74,40 Euro plus Versandkosten bestellbar. Darin enthalten sind: 2025 Riesling, Alte Reben, VDP-Gutswein; 2025 Kreiden.Stein Riesling Goldkapsel; 2025 Kreiden.Stein Muskateller; 2025 Rosa Rosé, VDP-Gutswein; 2025 Kreiden.Stein Spätburgunder Rosé; 2023 Lemberger VDP-Gutswein. Dazu gibt es im Nachgang einen Gutschein für eine Kiste Aqua Römer Mineralwasser. Die Verkostung ist unter dem Link https://zeitung-im-dialog.de/genuss/rose-meister-2026/ abrufbar.