Württemberger Weinmeisterschaft: Die Lieblingsweine der Leser werden gekürt

Weinpreise, Wettbewerbe, Challenges, Cups und wie sie alle heißen gibt es noch und nöcher. Aber es gibt nur eine Weinmeisterschaft – die Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung. Und die ist und bleibt auch im dritten Jahr etwas ganz Besonderes, denn es ist die einzige große Verkostung, bei der nicht eine Expertenjury die Sieger bestimmt, sondern ganz „normale“ Genießer die Wahl haben – die Leserinnen und Leser von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Sie haben bereits abgestimmt, welche Weine ihnen in den vier Endrunden mit den Kategorien von weiß-günstig bis rot-teuer am besten geschmeckt haben. An diesem Freitag nun werden die vier Württemberger Weinmeister in Ihrem Auftrag von Holger Gayer, Geschäftsführender Redakteur unserer Zeitung, gekürt.

Zwei Weinbetriebe haben eine dreifache Chance

Zwei Betriebe haben besonders gute Chancen auf einen Titel, denn sie haben es in gleich drei Endrunden geschafft: die Privatkellerei Steinhauser in Kressbronn am Bodensee und das Panoramaweingut Baumgärtner in Hohenhaslach im Stromberg. Dies zeigt einmal mehr, wie fair es bei der Meisterschaft zugeht. Denn bevor die Leser für ihre Favoriten in den Runden abstimmen konnten, trafen die vier Weinkolumnisten unserer Zeitung mit Dieter Blankenhorn, Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt in Weinsberg, eine Vorauswahl. In einer Blindprobe schmeckten sie im Sensorikstudio aus mehr als 120 eingereichten Weinen die je sechs Kandidaten für die Endrunden heraus. Sie wussten also nicht, was sie probieren und konnten somit auch nicht sagen: Den Betrieb haben wir doch schon in einer anderen Endrunde dabei!

Erstmals gibt es zur Verkostung Livemusik

Hinzu kommt, dass die nüchterne Verkostung in dem neutral gehaltenen Studio auch von sonst nichts beeinflusst wird. Wie das in Weinsberg aussieht, ist zwischen den Gesprächen mit den Siegern in einem der Kurzfilme dokumentiert, mit denen Ingo Dalcolmo und Bianca Menzel auch die einzelnen Weinbetriebe vorstellen. Und: Erstmals wird die Weinmeisterschaft im Stuttgarter Pressehaus auch mit Livemusik begleitet von Berti Kiolbassa an den Keyboards und Britta Medeiros mit Gesang.

Wer auch immer das Rennen um die Weinmeisterschaft macht – das Feld war insgesamt stark besetzt. Auch mit Siegern der Vorjahre wie dem Weingut Bernhard Ellwanger aus Großheppach und dem Weingut Dautel aus Bönnigheim ist der Gewinner immer das Weinbaugebiet Württemberg, „das so vielfältig ist wie kein anderes in Europa ist“, so der Moderator Holger Gayer. Auch wenn es gerade wegen dieser Vielfalt manchmal schwierig ist, marketingtechnisch die Unverwechselbarkeit hervorzuheben. Dennoch: vertreten waren sie, unsere typischen Rebsorten wie Lemberger (gleich viermal) und Spätburgunder (zweimal), aus Imagegründen manchmal Pinot noir genannt, und sogar ein Trollinger hat es in eine der Endrunden geschafft.

Dem gegenüber standen aber gerade bei den Rotweinen eher südländische Rebsorten wie Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc oder Cuvées, die man so ähnlich im Bordeaux macht. Denn auch wenn man das im Norden Deutschlands immer noch nicht überall mitbekommen hat, kann man in Württemberg beim Wein sagen: Wir können alles – sogar international! Und vielleicht wird im Finale ja auch endlich geklärt, welche Region sich nun mit einem Titel in der Tasche die schwäbische Toskana nennen darf.

Meisterweine direkt nach Hause

Ausstrahlung

Das Finale der Württemberger Weinmeisterschaft findet mit musikalischer Begleitung von Berti Kiolbassa und Britta Medeiros an diesem Freitag, 8. Dezember, live ab 19 Uhr statt. Es kann wie alle vier Endrunden der Meisterschaft auch noch eine Zeit lang danach unter dem Link https://zeitung-erleben.de/event/weinmeisterschaft-rot-weiss/ angeschaut werden.

Siegerpakete

Mit Beginn der finalen Verkostung der Württemberger Meisterschaft können ebenfalls unter „Zeitung erleben“ online im shop711.de Pakete mit den vier Siegerweinen plus zwei Flaschen Wasser bestellt werden. Da diese auf 100 Stück limitiert sind, zumal es sich bei einigen der Weine um Raritäten handelt, ist für Weinliebhaber schnelles Handeln ratsam.