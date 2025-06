Württemberger Weinbau: Neue Botschaften der Winzer auf einem kleinen Stück Papier

8 Zurück zu den Wurzeln: Moritz Haidle bringt das alte Design aus den 1960er Jahren auf die Flasche. Foto: Gottfried Stoppel

Etikettenwechsel in der Weinbranche: Moritz Haidle geht bis in die 1960er Jahre zurück, Auch bei Christian Dautel, Christoph Kern und dem Collegium Wirtemberg ändert sich der Look.











Elegant sehen die neuen Etiketten aus, fein – und etwas antiquiert. Moritz Haidle hat sich doch noch getraut. Immer wieder, wenn er in der Schatzkammer seines Weinguts nach Jahrgängen von seinem Vater und Großvater suchte, kam ihm der Gedanke: „Diese alten Etiketten sind megacool, die hätte ich gerne wieder.“ Der Remstaler Winzer befürchtete allerdings, dass der Sprung zu groß sein und die Kundschaft seine Flaschen nicht mehr erkennen könnte – und sein Vater Hans Haidle erst recht. Das 75-jährige Jubiläum bot dann die passende Gelegenheit für den geschichtsträchtigen Etikettenwechsel zu einem Design aus den 1960er Jahren. Einen überarbeiteten Look haben auch Christian Dautel und Christoph Kern ihren Flaschen verpasst. Das Collegium Wirtemberg will mit seinem neuen Label alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen.