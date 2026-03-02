Württemberger Sektmeisterschaft: Die Remstalkellerei ist Sektmeister

Bei der Württemberger Sektmeisterschaft unserer Zeitung ist in Fellbach erstmals direkt der Publikumssieger gekürt worden. Die Genossen aus dem Remstal können auch Sekt!
Mit einem neuen Format hat die sechste Saison der Württemberger Meisterschaften von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten begonnen. Nach fünf erfolgreichen Staffeln der Weinmeisterschaft in den Kategorien Weiß und Rot sowie vier Rosé-Editionen wurde nun erstmals die Württemberger Sektmeisterschaft ausgetragen. Und der erste Sieger dieses neuen Wettbewerbs ist . . . die Remstalkellerei! Den Preis an die Genossenschaft überreichte die Württemberger Weinkönigin Natalie Schäfter. Bei der Verleihung gestand die 24-Jährige, die einen Master in Physik hat, noch nie Champagner getrunken zu haben, weil: „Das Level der Schaumweine aus Württemberg ist inzwischen so hoch, dass man sich damit nicht verstecken muss.“