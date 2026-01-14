Würth: Umsatzrekord, aber stagnierender Gewinn – Chef „sehr zufrieden“

Trotz Umsatzrekord knallen beim Handelskonzern wohl keine Sektkorken. Der Gewinn stagniert und auch 2026 dürfte herausfordernd werden. Hat das Folgen für die Beschäftigten?
Der Handelskonzern Würth hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz leicht gesteigert, tritt beim Gewinn aber auf der Stelle. Der Umsatz stieg 2025 um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 20,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Künzelsau im Nordosten Baden-Württembergs anhand des vorläufigen Jahresabschlusses mitteilte. Der bisherige Umsatzrekord lag bei rund 20,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023.