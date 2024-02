Würmtalviadukt in Großaktion an Ort und Stelle gerückt: Neue Eisenbahnbrücke in Ehningen um 14 Meter verschoben

Würmtalviadukt in Großaktion an Ort und Stelle gerückt

1 Auf diesem Bild steht die Brücke noch neben der Strecke. Rechts und links sind die Widerlager zu sehen, in die die Brücke eingesetzt wird. Foto: /sts

Das alte Würmtalviadukt auf der Strecke zwischen Ehningen und Herrenberg ist endgültig verschwunden. Am Mittwoch um 20.30 Uhr hat die neue Betonbrücke ihren endgültigen Platz eingenommen.











Link kopiert



Die neue Eisenbahnbrücke in Ehningen steht an ihrer endgültigen Position. Sie löst das alte Würmtalviadukt auf der Gäubahnstrecke ab. „Es ist alles, wie geplant verlaufen“, sagt der Bauleiter Robin Ernst von der Baufirma Implenia. Eineinhalb Stunden habe es gedauert, die Betonbrücke 14,6 Meter zu bewegen. Der neue Überbau war neben der Strecke gebaut und am Mittwoch an seinen endgültigen Platz gezogen worden, parallel zur Nordwestlichen Randstraße.