Würge-Angriff in Ulm: 15-Jährige stirbt im Krankenhaus

1 15-Jährige in Ulm gestorben: Ihr Freund hatte am Mittwoch die Einsatzkräfte alarmiert (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Nach einem Angriff durch ihren gleichaltrigen Freund ist eine 15-Jährige in einem Krankenhaus in Ulm gestorben.











Eine 15-Jährige ist in Baden-Württemberg mutmaßlich infolge eines Würgeangriffs durch ihren gleichaltrigen Freund im Krankenhaus gestorben. Das sagte ein Sprecher der Ulmer Polizei am Montag. Die Jugendliche sei am Morgen gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der „SWR“ darüber berichtet. Die Ermittler hatten den Zustand der 15-Jährigen die ganze Zeit als „äußerst kritisch“ bezeichnet. Der mutmaßliche Angriff hatte sich bereits am Mittwoch ereignet.