Würdigung in Mühlhausen: Warum sich ein Banker für benachteiligte Kinder einsetzt

1 Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann (li.) hat Enrico Kuhrt die Ehrenmünze übergeben. Foto: Iris Frey

Er setzt sich seit zehn Jahren für kranke und benachteiligte Kinder nicht nur in Stuttgart ein. Jetzt erhielt Enrico Kuhrt überraschender Weise eine besondere Ehrung.











Eins steht auf jeden Fall fest: Enrico Kuhrt hat den Verein Kindheitstraum Stuttgart vor zehn Jahren gegründet. Das berichtet er im Bezirksbeirat Mühlhausen. Da wusste er noch nicht, was ihn am Ende erwartete. „Wir wollen den Kindern ein tolles Erlebnis schenken und für die Familie Hoffnung“, so der gelernte Bankfachmann, der unumwunden zugibt: „Ehrenamt ist ein bisschen mehr Arbeit.“ Wie sich das bei ihm entwickelt hat, bringt die Zuhörer zum Staunen. Denn längst ist aus Kindheitstraum Stuttgart der Kindheitstraum Deutschland als Verein geworden. Nach der Corona-Zeit seien Anfragen aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Kuhrt, der aus seinem Alter ein Geheimnis macht. „Bei meinem Alter gibt es intern bei mir so einen kleinen Spaß, daher würde ich diesen Spaß gerne aufrechterhalten“, sagte er. Wenigstens ist nun klar, dass der Verein schon ein Jahrzehnt alt ist.