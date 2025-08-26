Würdevolles Altern: Kris Jenner spricht erstmals über ihr Facelift

Kris Jenner überrascht mit ungewöhnlicher Offenheit: In einem aktuellen Interview spricht die 69-Jährige erstmals über ihre jüngste Gesichtsstraffung und erklärt, warum das für sie "würdevolles Altern" bedeutet.
Kris Jenner (69) steht kurz vor ihrem 70. Geburtstag - und sieht aber auf vielen Bildern eher aus wie eine Frau in ihren Fünfzigern. Der Grund dafür ist jetzt auch überhaupt kein Geheimnis mehr. In einem ausführlichen Interview mit "Vogue Arabia" sprach die Kardashian-Matriarchin erstmals offen über ihre jüngste Schönheitsoperation, die im Mai für internationale Schlagzeilen und Spekulationen gesorgt hatte.