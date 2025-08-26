Würdevolles Altern: Kris Jenner spricht erstmals über ihr Facelift

Kris Jenner überrascht mit ungewöhnlicher Offenheit: In einem aktuellen Interview spricht die 69-Jährige erstmals über ihre jüngste Gesichtsstraffung und erklärt, warum das für sie "würdevolles Altern" bedeutet.

Kris Jenner (69) steht kurz vor ihrem 70. Geburtstag - und sieht aber auf vielen Bildern eher aus wie eine Frau in ihren Fünfzigern. Der Grund dafür ist jetzt auch überhaupt kein Geheimnis mehr. In einem ausführlichen Interview mit "Vogue Arabia" sprach die Kardashian-Matriarchin erstmals offen über ihre jüngste Schönheitsoperation, die im Mai für internationale Schlagzeilen und Spekulationen gesorgt hatte.

"Ich hatte vor etwa 15 Jahren schon einmal ein Facelift, also war es Zeit für eine Auffrischung", erklärt Jenner dem Magazin. Die Operation führte Dr. Steven Levine in New York durch - derselbe Chirurg, der bereits anderen Prominenten zu einem neuen Look verhalf. "Ich habe mich für dieses Facelift entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich."

Familie als emotionale Stütze

Wie bei allen wichtigen Ereignissen im Hause Kardashian war auch die Schönheits-OP eine Familienangelegenheit. Tochter Kylie begleitete ihre Mutter persönlich zur Operation, während Kim per FaceTime zugeschaltet war und moralische Unterstützung leistete. Diese Transparenz ist typisch für den Jenner-Kardashian-Clan, der seit 2007 sein Privatleben vor den Kameras ausbreitet.

"Ich habe mich dazu entschieden, einige Details zu verraten, weil ich glaube, dass es sehr inspirierend für Menschen sein kann, die sich nicht so gut fühlen", rechtfertigt Jenner ihre Offenheit. Schon bei ihrer Hüftoperation habe die Familie gefilmt, um anderen Menschen die Angst vor solchen Eingriffen zu nehmen.

Rente? Nichts für Kris Jenner

"Nur weil man älter wird, bedeutet das nicht, dass man sich aufgeben sollte", erklärt sie dem Magazin. "Wenn du dich in deiner Haut wohlfühlst und würdevoll altern willst - was bedeutet, dass du nichts machen willst - dann mach nichts. Aber für mich ist das würdevolles Altern. Es ist meine Version."

An Ruhestand denkt Jenner im Übrigen noch lange nicht. "Meine Mutter hat bis 82 gearbeitet, und ich plane, diesem Beispiel zu folgen", scherzt sie. "Vielleicht bis 85?" Die Geschäftsfrau plant bereits die nächsten Projekte: Tochter Kims Shapewear-Marke Skims eröffnet bald die erste Filiale in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die neue Staffel ihrer Reality-Show läuft weiterhin erfolgreich auf Hulu und Disney+.