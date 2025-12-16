Würde niemals Regie führen wollen: Leonardo DiCaprio möchte nicht Regisseur werden

1 Leonardo DiCaprio (l.) und Martin Scorsese auf einem Event in Los Angeles. Foto: Milla Cochran/ddp/Sipa USA

Nicht selten versuchen sich Schauspieler auch irgendwann als Regisseure. Leonardo DiCaprio möchte diesen Schritt niemals gehen. Dafür hat er auch eine Begründung.











Link kopiert



In der Welt des Films und der Serien ist es gar nicht so selten, dass etablierte Schauspielerinnen und Schauspieler sich nach einer Weile vor der Kamera als Regisseurinnen oder Regisseure versuchen. Die unter anderem aus der "Twilight"-Reihe bekannte Kristen Stewart (35) soll etwa voraussichtlich im kommenden März in den deutschen Kinos mit "The Chronology of Water" ihr Langfilm-Regiedebüt feiern. Ein Hollywoodstar bleibt jedoch definitiv bei seinen Leisten: Leonardo DiCaprio (51).