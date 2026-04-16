Heidis Final-Kandidat tanzt sich ins Aus. Und das vor den Augen von US-Megastar Demi Lovato. Die Reaktion über sein Ausscheiden ist bemerkenswert. Zwei andere Models ziehen in der Rangliste der ergatterten Castings-Jobs an den anderen vorbei.
"Ich würde mich auch nicht weiterlassen." Schonungslos selbstkritisch scheidet bei "Germany's Next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) ein Model aus, das Heidi Klum (52) "mit einem Auge" schon im Finale wähnte. Auf dem Weg dorthin sollen die verbliebenen 15 Models Heidi und Megastar Demi Lovato (33) mit einer eigenen Tanz-Choreografie unterhalten. Während die einen die beiden Jurorinnen begeistern können, blamieren sich andere bis auf die Knochen. Unterdessen setzen sich zwei Models mit ihrem erneuten Sieg beim Job-Casting immer mehr vom Rest des Feldes ab.