Heidis Final-Kandidat tanzt sich ins Aus. Und das vor den Augen von US-Megastar Demi Lovato. Die Reaktion über sein Ausscheiden ist bemerkenswert. Zwei andere Models ziehen in der Rangliste der ergatterten Castings-Jobs an den anderen vorbei.

"Ich würde mich auch nicht weiterlassen." Schonungslos selbstkritisch scheidet bei "Germany's Next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) ein Model aus, das Heidi Klum (52) "mit einem Auge" schon im Finale wähnte. Auf dem Weg dorthin sollen die verbliebenen 15 Models Heidi und Megastar Demi Lovato (33) mit einer eigenen Tanz-Choreografie unterhalten. Während die einen die beiden Jurorinnen begeistern können, blamieren sich andere bis auf die Knochen. Unterdessen setzen sich zwei Models mit ihrem erneuten Sieg beim Job-Casting immer mehr vom Rest des Feldes ab.

"Dieses Klo ist ein Segen" Freudenschreie hallen durch Beverly Hills. Die Models ziehen in ihre neue Behausung um. Mit Palmen, Pool und einem Gym mit Sauna hat die sich den Titel "Luxusvilla" redlich verdient. Annas (22) Definition von Luxus ist speziell: Sie schwärmt von ihrer neuen Toilette mit beheizbarem Sitz. Ihr Urteil: "Dieses Klo ist ein Segen." Alles könnte so schön sein, wäre da nicht die strittige Bettenbelegung.

Nachdem die Männermodels die Villa zuerst entern, machen sich Alexavius (22), Boureima (21) und Ibo (21) im Masterbedroom breit. Das wollen Anika (27), Daphne (25), Antonia (19) und Anna nicht akzeptieren. Sie okkupieren kurzerhand das eigentlich reservierte Schlafgemach. Den entstehenden Streit erklärt Alexavius so: "Wenn es um einen Master-Bedroom in einer Multi-Millionen-Dollar-Villa geht, werden die Krallen ausgefahren." Über die Bettenbelegung entscheidet am Ende ein Münzwurf, den die weiblichen Models gewinnen.

Casting-Jobs gehen an Erfolgsduo

Beim Lego-Casting dreht sich alles um Blumensträuße aus bunten Bausteinen und um die Frage: "Wem möchtet ihr gern mit Blumen 'danke' sagen?" Unter den acht eingeladenen Models sucht der Kunde die Gesichter einer kommenden Marketing-Kampagne. "Geht dir langsam die Puste aus?", hatte Heidi Yanneck (25) in der Vorwoche provokant gefragt. Er weiß, was auf dem Spiel steht. Doch auch die neue Job-Möglichkeit verpatzt er und hinterlässt die Kunden ratlos: "Wegen seiner Sonnyboy-Attitüde hätten wir uns mehr von ihm erhofft."

Viel besser macht es Ibo. Seinen Blumenstrauß widmet er seinem jüngeren Bruder. "Er übernimmt in der Familie Aufgaben, die er mit 15 noch gar nicht machen müsste." Die Kunden-Jury findet Ibos Auftritt "superauthentisch." Ibo schnappt sich bereits seinen vierten Job und baut damit seine Führung weiter aus. Auch Anna, immer für einen Selbstzweifel gut, schlägt erneut zu. Sie widmet ihren Strauß ihrer Mutter und holt sich ihren dritten Job.

Besiegen Models ihren "Endgegner"?

Die Entscheidung ums Weiterkommen fällt dieses Mal beim Catwalk, dem eine Tanzeinlage vorausgeht. US-Superstar Demi Lovato erklärt den Models ihre Aufgabe. Sie sollen zu ihrem aktuellen Musikvideo "Here All Night" ihre eigene Tanz-Choreografie erstellen und umsetzen. Die Models tanzen zunächst barfuß in zwei Show-Fenstern, treten dann aus der Aufzug-Kulisse auf den Laufsteg, wo sie in ihre Schuhe schlüpfen und den Walk absolvieren.

Während die Hobbytänzerinnen Daphne und Aurélie (22) über die Challenge jubeln, bezeichnen Louis (23), Anna und Yanneck Tanzen als ihren "Endgegner." "Eine Minute tanzen, eine Woche länger in der Villa - ein fairer Deal", geht Boureima die Aufgabe lässig an. "Ich glaube nicht, dass Heidi das so richtig ernst nimmt, was man für Moves macht", so der 21-Jährige aus Wangen im Allgäu.

Heidi: "Ich würde gern meinen Mann tanzen sehen"

Gleich zu Anfang legt Daphne "die Messlatte sehr hoch", so Demi Lovato. Sie und Heidi kommen aus dem Staunen nicht heraus als die Pulheimerin sogar einen Spagat zeigt. "Das war unglaublich", so Lovato. Sie ist gespannt, "wie die Jungs es machen." "Nichttänzer" Yanneck hat erkennbare Probleme. Dasselbe trifft auf Louis zu, der höchstens zu Techno-Beats das Tanzbein schwingt. Auch Boureimas Lässigkeit ist verflogen: "Ich hatte eine coole Performance vorbereitet. Aber als ich auf der Bühne war, war ich überwältigt und habe alles vergessen."

"Wunderbar" findet Demi Lovato Aurélies Darbietung, die Heidi Klum an den Tanzfilm-Klassiker "Flashdance" erinnert. "Spitzenreiter unter den Männern" wird Alexavius. In einer Schminkpause wünscht sich Heidi: "Ich würde so gern meinen Mann in dem Fenster tanzen sehen." Und Demi Lovato ahnt: "Wenn mein Mann das machen müsste, wäre ihm das furchtbar unangenehm."

"War echt eine Blamage"

Yanneck, Boureima und Louis sind die Schwächsten beim Tanzen und zittern ums Ticket in die nächste Runde. "Ich weiß nicht, mit welcher Begründung ich dich weiterlassen sollte", so Heidi zu Yanneck. "Beim Casting konntest du wieder nicht überzeugen." Doch er und Louis kommen mit einem blauen Auge davon. Denn Boureimas Blackout wird ihm zum Verhängnis. Während seiner Tanz-Performance schüttelt er immer wieder den Kopf und ärgert sich über sich selbst. "Dabei heißt das Sprichwort: The show must go on", wie Heidi betont. "Wie du in den schwierigen Momenten reagierst, formt dich als Model", weiß Demi Lovato.

Schweren Herzens verkündet Heidi ihre Entscheidung: "Du weißt, ich bin ein Fan von dir. Ich habe dich schon mit einem Auge im Finale gesehen. Schade, dass ich dir sagen muss: Ich habe heute kein Foto für dich." Boureimas Reaktion ist bemerkenswert: "Ich verstehe es, ich würde mich auch nicht weiterlassen. Ich schäme mich dafür, was ich abgeliefert habe, das war echt eine Blamage." Für den sympathischen Allgäuer bedeutet das das Ende bei "GNTM".