Wünsche zum Haushalt in Korntal-Münchingen: Sogar die Grünen lehnen mal Bäume und Busse ab

Betrunkener lässt in Korntal nichts aus Mit 2,7 Promille Frauen belästigt, Zeugen verletzt und bedroht

Ein 25-Jähriger wütet am Donnerstagabend in Korntal in einem Lebensmittelladen und flüchtet. Die Polizei hat im Anschluss so ihre liebe Mühe mit dem Betrunkenen, der am Ende in einer Zelle landet.