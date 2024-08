Wühlmaus-Gift in Kaisersbach: Irritationen nach Großeinsatz

1 Auf den Einsatzbericht des Aalender Polizeipräsidiums sind Feuerwehrleute aus Kaisersbach aktuell nicht gut zu sprechen. Foto: IMAGO/Rolf Poss/IMAGO/Rolf Poss

Nach der chemischen Reaktion im Bauschutt-Container sieht sich die Polizei zu einer Richtigstellung genötigt – denn die Feuerwehr will nicht mit Wasser gelöscht haben.











Nach dem nächtlichen Großeinsatz wegen einer chemischen Reaktion in einem Bauschuttcontainer will sich die Feuerwehr Kaisersbach kein Fehlverhalten im Umgang mit dem Gefahrstoff vorwerfen lassen. Keineswegs hätten die am Einsatzort eintreffenden Brandschützer versucht, das mit Feuchtigkeit reagierende Wühlmausgift Calciumphosphit mit Wasser zu löschen. Stattdessen hätten die Einsatzkräfte die Löschversuche einer Hausbewohnerin unverzüglich unterbunden. Das geht aus einer vom Polizeipräsidium in Aalen veröffentlichten Richtigstellung zu dem Großeinsatz hervor, der in der Nacht zum vergangenen Freitag nicht nur Feuerwehren aus Kaisersbach, Welzheim, Winnenden, Backnang, Allmersbach und Alfdorf, sondern auch den Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 16 Helfern und das Rems-Murr-Umweltamt mit zwei Chemikern auf den Plan gerufen hatte.