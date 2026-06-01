Erst das Dementi, dann das Ausweichen, jetzt die Bestätigung: Superstar Serena Williams will kommende Woche auf die Tour zurückkehren - im Alter von 44 Jahren. Sie soll sogar in Berlin aufschlagen.
London - Sport-Ikone Serena Williams hat rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA erhält für das WTA-Turnier in der kommenden Woche in London eine Wildcard und tritt im Doppel an, wie die Veranstalter mitteilten. "Die Königin kehrt zurück", hieß es unter einem entsprechenden Beitrag in den sozialen Medien.