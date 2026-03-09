1 Der Cast der 11. Staffel von "wer stiehlt mir die Show?": Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petkovic und Till Reiners (v. l.). Foto: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Es geht wieder los! Welcher Kandidat die 1. Folge der 11. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ gewonnen hat, haben wir im Artikel zusammengefasst.











Kaum ist die 10. Staffel ausgestrahlt, steht schon die nächste in den Startlöchern. In der neuen Staffel versuchen wieder drei Promis und ein Wildcard-Gewinner in 6 Folgen, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. So lief die 1. Folge von Staffel 11.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2026: Wer hat die 1. Folge gewonnen?

In der ersten Show steht zunächst Joko Winterscheidt hinter dem Moderationspult. Als erster Kandidat muss sich Comedian Till Reiners aus dem Spiel verabschieden, kurz darauf scheidet auch Musiker Nico Santos aus. Im anschließenden Eins-gegen-eins setzt sich schließlich Ex-Tennis-Spielerin Andrea Petkovic gegen Wildcard-Kandidatin Lotti durch und zieht damit ins große Finale gegen Joko ein.