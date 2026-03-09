„Wer stiehlt mir die Show?“ 2026: Wer hat die 1. Folge gewonnen?
Der Cast der 11. Staffel von "wer stiehlt mir die Show?": Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petkovic und Till Reiners (v. l.). Foto: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Es geht wieder los! Welcher Kandidat die 1. Folge der 11. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ gewonnen hat, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Kaum ist die 10. Staffel ausgestrahlt, steht schon die nächste in den Startlöchern. In der neuen Staffel versuchen wieder drei Promis und ein Wildcard-Gewinner in 6 Folgen, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. So lief die 1. Folge von Staffel 11.

„Wer stiehlt mir die Show?“ 2026: Wer hat die 1. Folge gewonnen?

In der ersten Show steht zunächst Joko Winterscheidt hinter dem Moderationspult. Als erster Kandidat muss sich Comedian Till Reiners aus dem Spiel verabschieden, kurz darauf scheidet auch Musiker Nico Santos aus. Im anschließenden Eins-gegen-eins setzt sich schließlich Ex-Tennis-Spielerin Andrea Petkovic gegen Wildcard-Kandidatin Lotti durch und zieht damit ins große Finale gegen Joko ein.

 

Am Ende gelingt es Joko, seinen Moderationsposten zu verteidigen und auch in der kommenden Woche zu moderieren.

Welche Promis sind in der 11. Stafel dabei?

In der neuen Staffel stellen sich Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic, Kabarettist Till Reiners und Singer-Songwriter Nico Santos dem Quizduell mit Joko Winterscheidt. Zusätzlich darf wieder ein Wildcard-Kandidat antreten, der sich ebenfalls bis ins Finale kämpfen und die Show gewinnen kann.

Die Sendetermine der 11. Staffel im Überblick

Auch die 11. Staffel wird in insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt, die immer sonntags zur Primetime auf ProSieben laufen:

  1. Folge: 8. März 2026
  2. Folge: 15. März 2026
  3. Folge: 22. März 2026
  4. Folge: 29. März 2026
  5. Folge: 5. April 2026
  6. Folge: 12. April 2026

Wo kann man „Wer stiehlt mir die Show?“ schauen?

Alle bisherigen Staffeln können kostenlos bei Joyn abgerufen werden. Die 11. Staffel läuft derzeit auf ProSieben und ist parallel im Livestream bei Joyn zu sehen. Verpasste Folgen stehen dort anschließend jederzeit zum Nachschauen bereit.

 