In der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ treten drei Prominente und ein Zuschauer an, um den Job von Moderator Joko Winterscheidt zu übernehmen. Wer die aktuelle Folge gewonnen hat und kommende Woche die Show moderieren darf.

Joko Winterscheidt kämpft in der achten Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“, die am 8. September gestartet ist, erneut gegen vier Kandidaten um seine Sendung und testet dabei ihr Wissen in verschiedenen Kategorien.

Mit Podcaster und Autor Tommi Schmitt hatte es bislang ein Herausforderer geschafft, Host Joko Winterscheidt die Show zu entreißen. In der Woche darauf holte sich Winterscheidt die Show wieder zurück - und war dementsprechend am vergangenen Sonntag (6. Oktober) wieder als "Quizmaster" am Mikrofon.

In der fünften Folge zog Nina Chuba ins Finale ein - und die Sängerin gewann am Ende auch. Damit darf sie die letzte Folge am kommenden Sonntag moderieren.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 8: Welche Promis sind dabei?

In dieser Staffel, die im Studio in Berlin-Adlershof aufgzeichnet wird, kämpfen Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba, Komiker und Schauspieler Kurt Krömer sowie Podcaster und Moderator Tommi Schmitt darum, die Aufgabe als Moderator von Joko Winterscheidt zu übernehmen. In jeder Folge hat auch wieder ein sogeannter "Wildcarder" die Chance, die Show zu gewinnen.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 8: Wer hat die fünfte Folge gewonnen?

In der fünften Folge der aktuellen Staffel von „Wer stiehlt mir die Show“ trat Joko Winterscheidt erneut als Moderator auf und versuchte seine Sendung zu verteidigen. Nina Chuba setzte sich bereits nach den ersten Spielen an die Spitze des Feldes. Im Halbfinale kämpfte sie mit Wildcarder Robert um den Einzug ins Endspiel. Beim Spiel "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen" schlug sie sich so gut, dass ihr Gegner gar nicht mehr antreten musste.

Im Finale verblüffte sie mit ihrer Winterscheidt-Kentniss. Ihre drei Münzen setzte sie gekonnt immer dann, wenn der Showmaster die Antwort auf eine Frage nicht wusste. Auf ihrem Weg zum Sieg musste sie nur eine ihrer Münzen, die sie sich im Laufe der Show erspielt hatte, abgeben. Hinterher meldete die Sängerin sich auf ihrem Instagram-Kanal: "Ich freue mich so unfassbar - ich bin ganz doll aufgeregt. Und: ich freue mich auf meine Show. Es wird gut!"

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 8: Wann werden die Folgen ausgestrahlt? (Joyn+)

Seit dem 8. September werden die neuen Folgen der Quizsendung immer sonntags um 20.15 Uhr bei ProSieben und im Livestream auf Joyn ausgestrahlt. Wer einen Joyn+-Account besitzt, kann die Folgen auch vorab schon streamen. Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 8. September 2024

Folge 2: 15. September 2024

Folge 3: 22. September 2024

Folge 4: 29. September 2024

Folge 5: 6. Oktober 2024

Folge 6: 13. Oktober 2024

Welche Promis waren in den vergangenen Staffeln dabei?

Staffel 1: Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk

Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk Staffel 2: Bastian Pastewka, Shirin David, Teddy Teclebrhan

Bastian Pastewka, Shirin David, Teddy Teclebrhan Staffel 3: Mark Forster, Anke Engelke, Riccardo Simonetti

Mark Forster, Anke Engelke, Riccardo Simonetti Staffel 4: Fahri Yardim, Nilam Farooq, Olli Schulz

Fahri Yardim, Nilam Farooq, Olli Schulz Staffel 5: Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz

Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz Staffel 6: Florian David Fitz, Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer

Florian David Fitz, Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer Staffel 7: Klaas Heufer-Umlauf, Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut

Welche Kandidaten, haben es geschafft, die Show zu stehlen?

Staffel 1: Thomas Gottschalk und Elyas M’Barek

Thomas Gottschalk und Elyas M’Barek Staffel 2: Bastian Pastewka und Shirin David

Bastian Pastewka und Shirin David Staffel 3: Mark Forster und Anke Engelke

Mark Forster und Anke Engelke Staffel 4: Olli Schulz und Nilam Farooq

Olli Schulz und Nilam Farooq Staffel 5: Helena Sigal (Wildcarderin), Svenrik Gollmann (Wildcarder) und Sido

Helena Sigal (Wildcarderin), Svenrik Gollmann (Wildcarder) und Sido Staffel 6: Matthias Schweighöfer und Hazel Brugger

Matthias Schweighöfer und Hazel Brugger Staffel 7: Klaas Heufer-Umlauf und Sarah Connor

Klaas Heufer-Umlauf und Sarah Connor Staffel 8: Tommi Schmitt, Nina Chuba

Worum geht es bei „Wer stiehlt mir die Show?“

Das spannende Konzept der Show besteht darin, dass Joko als Moderator gegen prominente Kandidaten und einen Wildcard-Kandidaten (einen nicht-prominenten Teilnehmer) antritt, um seine eigene Show zu verteidigen. Dafür müssen die Kandidaten in acht Quizrunden, unterteilt in drei sogenannten Gewinnstufen, gegeneinander antreten.

Wer am Ende die meisten Punkte hat, steht mit Joko Winterscheidt im Finale. Falls der jeweilige Kandidat es schafft, gegen Joko in der Finalrunde zu gewinnen, darf dieser die nächste Folge der Sendung moderieren und nach seinen Vorstellungen gestalten.

Ziel der Show ist es, nicht nur Wissen zu testen, sondern auch die Unterhaltung in den Vordergrund zu stellen.