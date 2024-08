Fans des ProSieben-Quotenhits „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt können sich in diesem Jahr besonders freuen: Wurde noch im Februar 2024 die äußerst erfolgreiche 7. Staffel der Spielshow ausgestrahlt, geht es in diesem Herbst bereits weiter.

Wann werden die ersten Folgen der Show zu sehen sein? Wo kann man diese sehen? Und welche Promis treten überhaupt gegeneinander an?

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 8: Sendetermine

Die erste Folge der neuen Staffel wird bereits am Sonntag, den 8. September , ausgestrahlt. Insgesamt sind für die neue Staffel 6 Folgen geplant. Eine Übersicht der einzelnen Shows ist folgende:

Folge 1: Sonntag, 8. September 2024, 20:15 Uhr (ProSieben)

Folge 2: Sonntag, 15. September 2024, 20:15 Uhr (ProSieben)

Folge 3: Sonntag, 22. September 2024, 20:15 Uhr (ProSieben)

Folge 4: Sonntag, 29. September 2024: 20:15 Uhr (ProSieben)

Folge 5: Sonntag, 6. Oktober 2024, 20:15 Uhr (ProSieben)

Folge 6: Sonntag, 13. Oktober 2024, 20:15 Uhr (ProSieben)

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 8: Wo werden die Folgen ausgestrahlt?

Alle Folgen der 8. Staffel werden auf ProSieben ausgestrahlt und gleichzeitig auf Joyn im Livestream gezeigt. Die Folgen können anschließend auch jederzeit kostenfrei auf Joyn gestreamt werden.

Fans haben zudem die Möglichkeit, die nächste Folge bereits jeweils eine Woche vorher kostenpflichtig bei Joyn PLUS+ zu sehen.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 8 : Welche Promis sind dabei?

Neben dem Host der Show, Joko Winterscheidt, sind die Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba...

Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba tritt bei der 8. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ an. Foto: dpa/Christoph Reichwein

... der Komiker und Schauspieler Kurt Krömer...

Auch Komiker und Schauspieler Kurt Krömer möchte Joko Winterscheidt „die Show stehlen“. dpa/Fabian Sommer ... sowie der Podcaster und Moderator Tommi Schmitt mit von der Partie.

Podcaster und Moderator Tommi Schmitt ist ebenfalls bei der 8. Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ dabei. Foto: /IMAGO/SVEN SIMON

In jeder Show werden zudem auch wieder ein Wildcarder oder eine Wildcarderin die Chance haben, die Show zu gewinnen.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Worum geht es dabei überhaupt?

In der Sendung nach der Idee von Joko Winterscheidt geht es darum, dass man dessen anfängliche Rolle als Moderator in der Show gewinnt. Darum kämpfen die Kandidaten in acht Quizkategorien, unterteilt in drei sogenannte Gewinnstufen. Im Finale tritt der Moderator gegen den letzten verbliebenen Kandidaten an. Wer gewinnt, übernimmt die Show in der nächsten Folge.

„Wer stiehlt mir die Show?“: Welche Promis waren in den vergangenen Staffeln dabei?

Seit Staffel 1 sind in der ProSieben-Show jedes Mal bekannte Persönlichkeiten dabei:

Staffel 1: Elyas M’Barek, Palina Rojinski, Thomas Gottschalk

Staffel 2: Bastian Pastewka, Shirin David, Teddy Teclebrhan

Staffel 3: Mark Forster, Anke Engelke, Riccardo Simonetti

Staffel 4: Fahri Yardim, Nilam Farooq, Olli Schulz

Staffel 5: Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz

Staffel 6: Florian David Fitz, Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer

Staffel 7: Klaas Heufer-Umlauf, Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut

„Wer stiehlt mir die Show?“: Welche Kandidaten haben es bisher geschafft, die Show zu stehlen?

Nicht jeder hat es natürlich geschafft, die Show zu gewinnen. Gelungen ist das allerdings folgenden Promis:

Staffel 1: Thomas Gottschalk und Elyas M’Barek

Staffel 2: Bastian Pastewka und Shirin David

Staffel 3: Mark Forster und Anke Engelke

Staffel 4: Olli Schulz und Nilam Farooq

Staffel 5: Helena Sigal (Wildcarderin), Svenrik Gollmann (Wildcarder) und Sido

Staffel 6: Matthias Schweighöfer und Hazel Brugger

Staffel 7: Klaas Heufer-Umlauf und Sarah Connor

Wie lange Original-Moderator Winterscheidt seine Show dieses Mal verteidigen kann, wird sich also ab September zeigen.

Bereit für Staffel 8: Nina Chuba, Kurt Krömer, Joko Winterscheidt und Tommi Schmitt Foto: Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Er hat wohl auf jeden Fall Lust auf Staffel 8: „Ich freue mich auf das Quiz-Kanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen“, so der Moderator.