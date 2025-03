Die beliebte ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“ ist mit der 9. Staffel zurück – und schon die Auftaktfolge sorgte für einige Überraschungen. Doch die entscheidende Frage nach der ersten Folge lautete: Wer konnte Joko Winterscheidt die Show stehlen?

Die Antwort: Niemand.

Trotz starker Konkurrenz von Heike Makatsch, Rea Garvey, Teddy Teclebrhan und der Wildcard-Kandidatin Jessica aus Ilmenau behielt Joko Winterscheidt die Moderationsrechte. Im spannenden Finale trat er gegen Rea Garvey an – und setzte sich am Ende durch. Damit bleibt Joko auch in Folge 2 Gastgeber der Show.

Was war neu in Folge 1?

Zum ersten Mal gab es ein direktes Duell vor dem Finale – eine neue Spielrunde, die zusätzlich für Spannung sorgte. Hier trafen Heike Makatsch und Rea Garvey aufeinander, bevor sich Rea schließlich das Finalticket sichern konnte.

Wann läuft Folge 2?

Die zweite Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ wird am Sonntag, 9. März 2025, auf ProSieben ausgestrahlt – und ist bereits jetzt auf Joyn PLUS+ als Preview verfügbar.

Fazit: Joko hat die Show verteidigt – doch in Folge 2 könnte sich das Blatt wenden.

