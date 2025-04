Stuttgarter Kickers Mehr Intensität, mehr Energie – das muss sich bei den Blauen ändern

Immer wenn Regionalligist Stuttgarter Kickers nicht mit voller Energie und Leidenschaft zur Sache geht, wird verloren – so auch beim 1:2 in Fulda. Unterdessen laufen die Planungen für die neue Saison, zwei Namen tauchen in der Gerüchteküche auf.