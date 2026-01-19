Schiff der Hanse: Forscher spüren größte Kogge der Welt auf

Vor der Küste Dänemarks haben Archäologen das weltweit größte Wrack einer mittelalterlichen Kogge entdeckt, des „Super-Schiffs“ der Hanse. Das gut 600 Jahre alte Schiff ist 28 Meter lang und ungewöhnlich gut erhalten.
Ende des 13. Jahrhunderts beginnt in Norddeutschland eine wirtschaftliche Blütezeit: die Ära der Hanse. Der Städtebund entwickelt sich aus einer losen Interessengemeinschaft von Kaufleuten. Unter Führung von Lübecker Händlern entsteht ein Netz von Wirtschaftsverbindungen zwischen Hafenstädten an Nord- und Ostsee sowie Handelsstädten im Binnenland.