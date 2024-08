Wozu ADAC und Verkehrswacht raten: Wie Kinder sicher in die Schule kommen

Wie Kinder sicher in die Schule kommen

1 Sieht cool aus, aber entspricht nicht ganz den Empfehlungen für einen sicheren Schulweg. Foto: AdobeStock/Jenny Sturm

Auf dem Schulweg verunglücken Kinder am häufigsten. Mit dem richtigen Training können Eltern schon vor der Einschulung ihren Nachwuchs mit dem Straßenverkehr vertraut machen – auf spielerische Weise.











Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung? Für Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren gilt das nicht immer: Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes sind sie nämlich zwischen 7 und 8 Uhr besonders häufig in Unfälle verwickelt, genau wie zwischen 13 und 14 Uhr – zu den typischen Schulwegzeiten also.