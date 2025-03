WOW-Jubiläum: Königin Camilla trifft Victoria Beckham und andere Stars

1 Königin Camilla und Victoria Beckham im Buckingham-Palast. Foto: ddp/CAMERA PRESS/ROTA

Schon seit Jahren ist Königin Camilla Präsidentin der Gleichstellungsorganisation Women of the World. Im Buckingham-Palast traf die Ehefrau von König Charles in dieser Funktion nun unter anderem auf Victoria Beckham.











Ein besonderes Event im Buckingham-Palast. Königin Camilla (77) hat bei einem Empfang anlässlich des 15-jährigen Bestehens von Women of the World (WOW) zahlreiche berühmte Frauen in London begrüßt. Dazu gehörten auch Spice-Girls-Ikone und Designerin Victoria Beckham (50) sowie Rod Stewarts Gattin, das Model Penny Lancaster (53). Die Ehefrau von König Charles III. (76) ist seit 2015 Präsidentin der Organisation WOW.