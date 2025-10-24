Wow-Auftritt in Bel Air: Jenna Ortega begeistert im fliederfarbenen Naked Dress

Jenna Ortega hat mit einem Naked Dress in Bel Air alle Blicke auf sich gezogen. Die "Wednesday"-Darstellerin erschien in einem gewagten durchsichtigen Spitzenkleid inklusive tiefem Dekolleté und hohem Beinschlitz.

Jenna Ortega hat mit einem spektakulären Look bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air, Kalifornien, am Donnerstag in einem spektakulären Look alle Blicke auf sich gezogen. Mit einem durchsichtigen Spitzenkleid in zartem Flieder von Designer-Label AMIRI setzte sie ihre makellose Figur perfekt in Szene.

Der gefährlich tiefe Ausschnitt des Kleides wurde nur von einer zarten Lariat-Halskette geziert. Ein dramatischer Beinschlitz bis zum Oberschenkel betonte die langen Beine der "Wednesday"-Darstellerin. Dazu kombinierte sie silberne Open-Toe-Heels, die ihr zusätzliche Zentimeter verliehen. Ihr dunkles Haar fiel locker über ihre Schultern und vervollständigte den glamourösen Auftritt.

Auszeichnung für ihren Stylisten

Die glanzvolle Veranstaltung ehrt einflussreiche Persönlichkeiten aus den Bereichen Styling und Beauty. Der Abend hatte daher nicht nur für Ortega eine besondere Bedeutung: Sie überreichte den "Future of Fashion Award" an ihren Stylisten Enrique Melendez. Melendez, der für Ortegas markante Looks verantwortlich zeichnet, erschien selbst in einem auffälligen roten Samtanzug mit Rosendruck. Sein Hemd ließ er lässig bis zur Taille aufgeknöpft. Auf dem roten Teppich posierte das Duo fröhlich Seite an Seite, auf Instagram gab es zudem ein lustiges Video der beiden in den Looks.

Für die kalten Temperaturen griff die Schauspielerin zu einer burgunderroten Kunstpelzjacke, die eine neue Textur in das Outfit brachte und dem luftigen Look eine wärmende Note verlieh.

Ortega hatte allerdings starke Konkurrenz an dem Abend. Auch Heidi Klum (52), sorgte für Aufsehen in einem eng anliegenden schwarzen Kleid mit goldenem Reißverschluss, der ihr Dekolleté betonte. Sie wurde von ihrem Sohn Henry Samuel (20) begleitet. Zu den weiteren prominenten Gästen zählten Jessica Biel (43) und Riley Keough (36).