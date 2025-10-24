Wow-Auftritt in Bel Air: Jenna Ortega begeistert im fliederfarbenen Naked Dress

Jenna Ortega hat mit einem Naked Dress in Bel Air alle Blicke auf sich gezogen. Die "Wednesday"-Darstellerin erschien in einem gewagten durchsichtigen Spitzenkleid inklusive tiefem Dekolleté und hohem Beinschlitz.
Jenna Ortega hat mit einem spektakulären Look bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air, Kalifornien, am Donnerstag in einem spektakulären Look alle Blicke auf sich gezogen. Mit einem durchsichtigen Spitzenkleid in zartem Flieder von Designer-Label AMIRI setzte sie ihre makellose Figur perfekt in Szene.