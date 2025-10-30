Wow-Auftritt im Glitzerkleid: Sydney Sweeney überlässt auf dem roten Teppich nichts der Fantasie

Sydney Sweeney sorgte beim Variety Power of Women Event für Aufsehen. Die Schauspielerin erschien in einem glitzernden - und halbtransparenten - Kleid, unter dem sie auf einen BH verzichtete.

Sydney Sweeney (28) ließ beim diesjährigen Variety Power of Women Event in Los Angeles tief blicken - und zwar wirklich tief. Die Schauspielerin präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem silbernen Glitzerkleid, dessen Oberteil fast komplett durchsichtig war. Da sie darunter auf einen BH verzichtete, kam ihre Oberweite deutlich zur Geltung.

Zudem schmiegte sich das bodenlange, eng anliegende Kleid an jede Kurve ihres Körpers. Zu dem gewagten Look kombinierte die "Euphoria"-Darstellerin ein dezentes Make-up, silberne Ohrringe und passende Ringe. Ihren blonden Bob trug sie lässig gestylt im Mittelscheitel.

Hochkarätige Gäste auf der Gala

Sydney Sweeney stand am Mittwoch nicht nur wegen ihres Kleides im Mittelpunkt der Veranstaltung. Gemeinsam mit Jamie Lee Curtis, Nicole Scherzinger, Wanda Sykes und Kate Hudson gehört sie zu den geehrten Stars des Abends, bei dem die Leistungen von Frauen aus Medien und Unterhaltung im vergangenen Jahr gewürdigt wurden. Außerdem war auch Sharon Stone zu Gast, mit der Sweeney strahlend für die Fotografen posierte.

In ihrer Dankesrede sprach der Serienstar vor allem über die ebenfalls anwesende Boxweltmeisterin Christy Martin (57), die sie in dem kommenden Film "Christy" verkörpert. "Ich bin keine Kämpferin im Ring, aber ich habe mich in Christy wiedererkannt", sagte Sweeney laut "Variety". "Ich weiß, wie es sich anfühlt, unterschätzt zu werden, von anderen definiert zu werden, bevor man sich selbst definieren konnte. Ich weiß, wie es sich anfühlt, beweisen zu müssen, dass man es verdient, hier zu sein, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden." Der Film, für den die 28-Jährige rund 14 Kilogramm Muskelmasse zunahm, kommt am 7. November in die US-Kinos. Hierzulande startet er voraussichtlich 2026.

Klare Worte zum Sexsymbol-Status

In einem ausführlichen Interview mit dem Branchenmagazin äußerte sich Sweeney auch vorab zu der öffentlichen Meinung, die Menschen zu ihr gebildet hätten. "Ich spiele viele sehr kontroverse Charaktere, und ich denke, dass viele Leute glauben, sie kennen mich, aber das tun sie nicht", so die Schauspielerin. Wenn man denke, sie sei "ein Sexsymbol" oder würde sich bewusst so inszenieren, liege man falsch, betonte sie. "Ich fühle mich einfach gut und mache es für mich selbst, und ich fühle mich stark". Man sollte sich als Frau "in keinem Raum entschuldigen, verstecken oder verhüllen müssen."