Wow-Auftritt im Glitzerkleid: Sydney Sweeney überlässt auf dem roten Teppich nichts der Fantasie

Sydney Sweeney sorgte beim Variety Power of Women Event für Aufsehen. Die Schauspielerin erschien in einem glitzernden - und halbtransparenten - Kleid, unter dem sie auf einen BH verzichtete.
Sydney Sweeney (28) ließ beim diesjährigen Variety Power of Women Event in Los Angeles tief blicken - und zwar wirklich tief. Die Schauspielerin präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem silbernen Glitzerkleid, dessen Oberteil fast komplett durchsichtig war. Da sie darunter auf einen BH verzichtete, kam ihre Oberweite deutlich zur Geltung.