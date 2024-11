Wortkino mit neuem Programm „Selma“: Eine junge Frau aus Czernowitz

1 Die Schauspielerin Gesine Keller erinnert an Selma Meerbaum. Foto: /Ritter

In dem neuen Stück „Selma“ richtet das Wortkino einen neuen Blick auf das Leben von Selma Meerbaum aus Czernowitz. Die Premiere ist an diesem Freitag.











Aus dem Blick zurück ergeben sich manchmal neue Perspektiven: Schon vor 25 Jahren hat Dein Theater mit seiner Spielstätte Wortkino in der Werastraße ein Programm entwickelt über die Lyrikerin Selma Meerbaum, die von 1924 bis 1942 in Czernowitz lebte, das bis zur Machtergreifung der Nazis zum Königreich Rumänien gehörte. In dem neuen Programm „Selma“ – Premiere ist an diesem Freitag um 20 Uhr – erinnert das Wortkino wieder an diese Autorin.