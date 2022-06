1 Bausa – hier nicht Bietigheim, sondern irgendwo am Meer – kommt ursprünglich auch Saarbrücken, wohnt aber inzwischen im Kreis Ludwigsburg. Foto: Olymp/ozzy

Fette Goldketten, die Cap schräg auf dem Kopf, die Hose hängt beinahe in den Kniekehlen . . . das war einmal! Inzwischen feilen viele Rapper nicht nur an feinen Reimen, sondern auch äußerlich an ihrem Saubermann-Image. Es darf gern ein bisschen schicker sein.

Neustes Beispiel: der Bietigheimer Künstler Bausa. Er macht nun gemeinsame Sache mit dem ebenfalls in Bietigheim ansässigen Hemdenhersteller Olymp. Die Kooperation haben Rapper und Herrenausstatter kurz vor dem Heimspiel bei „Live am Viadukt“ an diesem Samstag bekannt gegeben.

Wo gibt’s die Hemden von Bausa?

Beide, Hemdenfabrikant und Rapper, in ihrem Metier erfolgreich, beide der Heimat verbunden – warum nicht also eine „Bausa X Olymp“-Kollektion hätte man sich gefragt? Die sei „in enger Zusammenarbeit zwischen dem Künstler und den Kreativteams“ von Olymp entwickelt worden, heißt es in einer Mitteilung. Herausgekommen ist eine sogenannte Kapselkollektion – einmalig produziert und limitiert – bestehend aus Hoodie, Overshirt und T-Shirt. Alles drei vertreibt Olymp ab Oktober über seinen Onlineshop sowie in ausgewählten Läden. Einige wenige Shirts gibt es bereits am Samstag auf dem Konzert zu ergattern.

Mark Bezner, Geschäftsführender Gesellschafter von Olymp hat sich im Zuge der Zusammenarbeit offenbar einiges an Wortakrobatik bei dem Rapper, der aus Saarbrücken stammt, abgeschaut: „Bausa, Bezner, Bietigheim. Allein schon die Alliteration passt wie maßgeschneidert“, sagt er. Die Kollektion habe auf der Hand gelegen. „Baui“, nennt Bezner den Rapper – was wohl auch nicht jeder darf –, sei „ein Typ, der genau weiß, was er will und was nicht“.

Betonte Lockerheit kommt in der Szene immer gut. Und damit will nun offenbar auch Olymp punkten. Das Unternehmen gibt sich bewusst hemdsärmelig wenn man so will. In anderem Zusammenhang hätte es sicher von einer „Markteinführung“ oder einem „Start der Kollektion“ gesprochen. Die Kollektion mit Bausa wird aber „gedroppt“.

