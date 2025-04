World Transplant Games: WM für Menschen mit Spenderorganen kommt im August nach Dresden

Im August wird Dresden Schauplatz eines besonderen Sportereignisses: der Weltmeisterschaft der Menschen mit Spenderorganen. Die alle zwei Jahre stattfindenden World Transplant Games kommen damit erstmals nach Deutschland, wie die Veranstalter am Montag in Dresden mitteilten. Ziel der vom 17. bis zum 24. August geplanten Spiele ist es auch, über das Thema Organspende zu informieren.

Erwartet werden bis zu 2.500 Sportlerinnen und Sportler aus 60 Ländern. Geplant sind Wettkämpfe in 17 Sportarten - von Badminton bis Volleyball. Neben Empfängern von Spenderorganen kommen auch Lebendspender und Spenderfamilien. Die World Transplant Games in Dresden sind die 25. Ausgabe der Spiele, die erstmals 1978 in Portsmouth in Großbritannien ausgetragen wurden.

Gemeinsamer Lauf zum Auftakt

Zum Auftakt soll es einen gemeinsamen Lauf aller Teilnehmenden von der Dresdner Neustadt über die Altstadt bis zum Heinz-Steyer-Stadion geben. Zuvor ist in der Frauenkirche eine interreligiöse Feier als Danksagungsgottesdienst vorgesehen.

Botschafter der World Transplant Games in Dresden ist Schlagerstar Roland Kaiser. Er setzte seine Karriere nach einer Lungentransplantation fort.