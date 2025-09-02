World Transplant Games: Die Medaillenkönigin von Dresden

Bei den World Transplant Games wird Team Deutschland Zweiter im Medaillenspiegel. Alexandra Funk steuert sechs Mal, Peter Rode vier Mal Edelmetall bei.
Sie hat den Moment genossen als sich der Speer auf den Weg machte und im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden auf 25,95 Meter geflogen ist. Keine war an diesem Tag besser als Alexandra Funk und das bedeutete Gold für die gebürtige Murrerin bei den World Transplant Games. „Mit der Weite war ich sehr zufrieden“, sagt Alexandra Funk. Es sollte nicht das einzige Edelmetall für die junge Frau werden, die sich auch noch den Titel im Hochsprung, Weitsprung sowie im Diskuswerfen holte. Als Zugabe gab es dann noch Silber über die 100 Meter sowie mit der 4x100 Meter Staffel.