Prinz Louis ist offenbar ganz versessen auf Kastanien. Prinz William und Prinzessin Kate sollen ihrem Sohn allerdings nicht erlaubt haben, Schirmherr der Conkers-Weltmeisterschaft zu werden.

Hätten die Royals ein recht kurioses Angebot angenommen, wäre Prinz Louis (7) vor wenigen Tagen das erste Mal als arbeitendes Mitglied der britischen Königsfamilie in Erscheinung getreten. Da der Prinz aber noch sehr jung ist, soll er sich erst einmal auf die Schule konzentrieren - auch wenn die ihm angebotene Schirmherrschaft wie die Marone in die Suppe gepasst hätte.

Schirmherr der "World Conker Championships" Louis soll aktuell großer Fan von Kastanien sein, wie vor einigen Wochen bekannt wurde. Daher habe der jüngste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ein verlockendes Angebot erhalten. Beim Palast sei unter anderem laut des britischen "Telegraph" die Anfrage eingegangen, ob Louis nicht Schirmherr der "World Conker Championships" werden wolle.



Conkers ist ein traditionelles Kinderspiel in Großbritannien, bei dem zwei Spieler abwechselnd an Schnüre befestigte Kastanien gegeneinander schlagen. Siegerin oder Sieger ist, wer es schafft, die Kastanie der oder des anderen kaputt zu schlagen. Im Örtchen Southwick in Northamptonshire haben vor wenigen Tagen die jährlichen Conkers-Weltmeisterschaften stattgefunden.

Louis war aber leider nicht dabei, auch wenn er dort wohl großen Spaß gehabt hätte. Der Grund dafür war, dass William und Kate möchten, dass ihr Sohn sich erst einmal um die Schule kümmert. "Wir wissen die Einladung sehr zu schätzen, aber derzeit 'conkertriert' sich Prinz Louis ganz auf seine Studien", habe ein Sprecher des Palastes mit einem kleinen Wortspiel erklärt. Natürlich war "konzentriert" gemeint.

Kastanien aus Stahl

Schon vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass Louis großen Gefallen an Kastanien gefunden habe. Kate erzählte während eines Termins laut britischer Berichte: "Wir finden immer wieder Kastanien in Schränken, in seinem Bett - überall Kastanien." Louis belade auch seine Spielzeug-Lkws mit Kastanien.

Vielleicht nimmt er ja selbst irgendwann an der Conkers-WM teil, dann muss sich Louis aber womöglich auf echte Konkurrenz einstellen. Denn manche scheinen das lustige Spektakel todernst zu nehmen. Im vergangenen Jahr gab es einen Betrugsskandal. Dem Gewinner wurde vorgeworfen, heimlich eine Kastanie aus Stahl benutzt zu haben. Eine Untersuchung ergab laut der BBC später jedoch, dass er seinen Titel fair errungen habe.