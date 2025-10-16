Prinz Louis ist offenbar ganz versessen auf Kastanien. Prinz William und Prinzessin Kate sollen ihrem Sohn allerdings nicht erlaubt haben, Schirmherr der Conkers-Weltmeisterschaft zu werden.
Hätten die Royals ein recht kurioses Angebot angenommen, wäre Prinz Louis (7) vor wenigen Tagen das erste Mal als arbeitendes Mitglied der britischen Königsfamilie in Erscheinung getreten. Da der Prinz aber noch sehr jung ist, soll er sich erst einmal auf die Schule konzentrieren - auch wenn die ihm angebotene Schirmherrschaft wie die Marone in die Suppe gepasst hätte.