World Challenge Cup in Portimao: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev bleibt erstmals seit vier Jahren ohne Medaille

Gold und Silber für die Athletinnen der Nationalgruppe, aber kein Edelmetall für Olympiasiegerin Darja Varfolomeev beim World Challenge Cup der Rhythmischen Sportgymnastik in Portimao.
Gemischte Gefühle bei den deutschen Gymnastinnen beim World Challenge Cup in Portimão: Die Nationalgruppe, die im Stützpunkt in Schmiden trainiert, gewann in der südportugiesischen Hafenstadt Gold und zweimal Silber. Für die Olympiasiegerin und vielfache Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden, die zuletzt noch mit dreimal Gold beim Weltcup in Baku geglänzt hatte, dagegen lief es ungewohnt schwierig.